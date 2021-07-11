Директор Maxima не смог купить рыбу в магазине во вторник — и исправил порядок поставок

Вы сами можете купить продукты не в Maxima?

Психологически тяжело. Конечно, я хожу в другие магазины, смотрю, как работают конкуренты. Но покупки всегда делаю в Maxima.

Это патриотизм?

Нет. Конечно, это отчасти и патриотизм. Но дело не в этом. Только так ты можешь понять, что плохо, а что хорошо. Визуально ты не видишь все проблемы, нужно проверять на месте. Это можно сделать, только покупая товар. Если хочешь понять, что есть хорошо или плохо — пойди закупись. После покупки даю людям feedback (обратную связь — пер. ред.).

Что последнее говорили?

Как-то раз во вторник в своей Maxima в Хааберсти не нашел свежей рыбы на льду. Хотел ее купить домой. Потом мне объяснили, что свежую рыбу мы привозим два раза в неделю. Кажется, по средам и пятницам. Когда последний день до поставки — свежая рыба заканчивается. Получается, я пошел закупиться в самый неудачный день.

Теперь будут привозить и по понедельникам?

Нет. Мы пересмотрели количество, чтобы оставалось и на вторник. Уже две недели не было пусто по вторникам.

Какой ваш любимый продукт из Maxima?

Я ем много мяса, люблю свинину и баранину. Свинину мы покупаем местную, с Сааремаа. Купите свинину, которая на развес. Она только эстонская. Баранину покупаем с Муху. Не знаю, почему тут хорошее мясо производят именно на островах.

Большой акцент на фрукты и овощи. Давно такого было, чтобы мне качество не понравилось.

Помню, как-то купил паприку, разрезал, а она внутри вся гнилая.

Такое бывает. На 10-ку в жизни все не бывает, тогда неинтересно жить. Иногда должно быть и на 9 баллов.