Магазину Maxima в Эстонии — 20 лет! RusDelfi поговорил с директором про рабочие условия, гнилые продукты и вакцинацию

Многие критиковали продуктовые магазины, так как в них можно было покупать одежду. Якобы это неравная конкуренция по отношению к непродуктовым магазинам.

Наши обороты были примерно таким же, как и раньше. Были лишь скачки в определенные месяцы.

Нет. Конечно, были месяцы, когда люди закупили очень много товара — в марте прошлого года. На удивление покупали много круп, макароны, больше качественных продуктов. В апреле все упало. Если смотреть весь период, то покупать больше не стали.

Ни хорошо, ни плохо. Это не влияет на прибыль. За месяц покупают то же количество товара. Почувствовался переход на интернет-торговлю. Но теперь все возвращается. Ситуация стабилизировалась. Привычки вернулись.

Да, но люди все равно поменяли свои привычки. Стали ходить реже, покупать больше.

Это тяжелый период. Большая ответственность перед 3800 работников и 135 000 ежедневных клиентов. Мы серьезно взялись за ситуацию, чтобы обеспечить безопасность в магазинах. Первый месяц никто не знал, что делать.

Как вы оцениваете период с марта 2020 года до сегодняшнего дня?

Первое, это климат. Хотя здесь уже третий год теплое лето. Второе, это некоторые категории товаров крайне отличаются. Например, фрукты. Там рядом Африка, Турция. Очень близко выращиваются вкусные фрукты. Там везде свежие персики, абрикосы, помидоры. В целом в странах, где средняя температура невысокая, люди едят больше мяса. Пьют алкоголя тоже больше. Вдобавок в Болгарии только 50% магазинов — это торговые сети. В Эстонии около 90%. Там много рынков, киосков, небольших магазинчиков.

Вы переехали сюда из Болгарии. Чем работа здесь отличается от работы на Балканах?

Эдвинас Волкас родом из Литвы. Работает в системе Maxima с 2001 года. До переезда в Эстонию занимал должность CEO Maxima в Болгарии . Последние три года работает исполнительным директором Maxima в Эстонии. У Эдвинаса пять детей, четверо из которых сейчас живут с ним и его женой в районе Хааберсти . В интервью RusDelfi Эдвинас признается, что Maxima для него — религия.

Maxima — это продуктовый магазин. Если говорить про no food (не еда — пер.ред.), то этот товар у нас есть только в самых крупных магазинах Maxima XXX. Но даже там одежды и обуви мало, мы стали меньше ей торговать. Мы все-таки продуктовый магазин.

Почему раньше вообще начали предлагать одежду?

20 лет назад все было по-другому, другая ситуация на рынке. Было мало профильных магазинов, no food был важен для людей. Сейчас мы намного меньше продаем no food. Позиций этих товаров будет меньше. Конечно, хозяйственные товары, гриль — это останется. Если покупаешь химию домой, то тебе нужна и швабра. Также и с едой. Ее надо приготовить — нужны угли, решетки, сковородки. Это все-таки другое. Согласитесь, костюм, наверное, вы давно не покупали в таком магазине (смеется).

Вы сами можете купить продукты не в Maxima?

Психологически тяжело. Конечно, я хожу в другие магазины, смотрю, как работают конкуренты. Но покупки всегда делаю в Maxima.

Это патриотизм?

Нет. Конечно, это отчасти и патриотизм. Но дело не в этом. Только так ты можешь понять, что плохо, а что хорошо. Визуально ты не видишь все проблемы, нужно проверять на месте. Это можно сделать, только покупая товар. Если хочешь понять, что есть хорошо или плохо — пойди закупись. После покупки даю людям feedback (обратную связь — пер. ред.).

Что последнее говорили?

Как-то раз во вторник в своей Maxima в Хааберсти не нашел свежей рыбы на льду. Хотел ее купить домой. Потом мне объяснили, что свежую рыбу мы привозим два раза в неделю. Кажется, по средам и пятницам. Когда последний день до поставки — свежая рыба заканчивается. Получается, я пошел закупиться в самый неудачный день.

Теперь будут привозить и по понедельникам?

Нет. Мы пересмотрели количество, чтобы оставалось и на вторник. Уже две недели не было пусто по вторникам.

Какой ваш любимый продукт из Maxima?