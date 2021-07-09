Магазину Maxima в Эстонии — 20 лет! RusDelfi поговорил с директором про рабочие условия, гнилые продукты и вакцинацию(1)
Эдвинас Волкас родом из Литвы. Работает в системе Maxima с 2001 года. До переезда в Эстонию занимал должность CEO Maxima в Болгарии. Последние три года работает исполнительным директором Maxima в Эстонии. У Эдвинаса пять детей, четверо из которых сейчас живут с ним и его женой в районе Хааберсти. В интервью RusDelfi Эдвинас признается, что Maxima для него — религия.
Вы переехали сюда из Болгарии. Чем работа здесь отличается от работы на Балканах?
Первое, это климат. Хотя здесь уже третий год теплое лето. Второе, это некоторые категории товаров крайне отличаются. Например, фрукты. Там рядом Африка, Турция. Очень близко выращиваются вкусные фрукты. Там везде свежие персики, абрикосы, помидоры. В целом в странах, где средняя температура невысокая, люди едят больше мяса. Пьют алкоголя тоже больше. Вдобавок в Болгарии только 50% магазинов — это торговые сети. В Эстонии около 90%. Там много рынков, киосков, небольших магазинчиков.
Как вы оцениваете период с марта 2020 года до сегодняшнего дня?
Это тяжелый период. Большая ответственность перед 3800 работников и 135 000 ежедневных клиентов. Мы серьезно взялись за ситуацию, чтобы обеспечить безопасность в магазинах. Первый месяц никто не знал, что делать.
Продуктовые магазины одни из немногих, кто избежал закрытия по требованию правительства.
Да, но люди все равно поменяли свои привычки. Стали ходить реже, покупать больше.
Это хорошо или плохо для магазина?
Ни хорошо, ни плохо. Это не влияет на прибыль. За месяц покупают то же количество товара. Почувствовался переход на интернет-торговлю. Но теперь все возвращается. Ситуация стабилизировалась. Привычки вернулись.
Во время пандемии стали больше покупать?
Нет. Конечно, были месяцы, когда люди закупили очень много товара — в марте прошлого года. На удивление покупали много круп, макароны, больше качественных продуктов. В апреле все упало. Если смотреть весь период, то покупать больше не стали.
Наши обороты были примерно таким же, как и раньше. Были лишь скачки в определенные месяцы.
Многие критиковали продуктовые магазины, так как в них можно было покупать одежду. Якобы это неравная конкуренция по отношению к непродуктовым магазинам.
Maxima — это продуктовый магазин. Если говорить про no food (не еда — пер.ред.), то этот товар у нас есть только в самых крупных магазинах Maxima XXX. Но даже там одежды и обуви мало, мы стали меньше ей торговать. Мы все-таки продуктовый магазин.
Почему раньше вообще начали предлагать одежду?
20 лет назад все было по-другому, другая ситуация на рынке. Было мало профильных магазинов, no food был важен для людей. Сейчас мы намного меньше продаем no food. Позиций этих товаров будет меньше. Конечно, хозяйственные товары, гриль — это останется. Если покупаешь химию домой, то тебе нужна и швабра. Также и с едой. Ее надо приготовить — нужны угли, решетки, сковородки. Это все-таки другое. Согласитесь, костюм, наверное, вы давно не покупали в таком магазине (смеется).
Вы сами можете купить продукты не в Maxima?
Психологически тяжело. Конечно, я хожу в другие магазины, смотрю, как работают конкуренты. Но покупки всегда делаю в Maxima.
Это патриотизм?
Нет. Конечно, это отчасти и патриотизм. Но дело не в этом. Только так ты можешь понять, что плохо, а что хорошо. Визуально ты не видишь все проблемы, нужно проверять на месте. Это можно сделать, только покупая товар. Если хочешь понять, что есть хорошо или плохо — пойди закупись. После покупки даю людям feedback (обратную связь — пер. ред.).
Что последнее говорили?
Как-то раз во вторник в своей Maxima в Хааберсти не нашел свежей рыбы на льду. Хотел ее купить домой. Потом мне объяснили, что свежую рыбу мы привозим два раза в неделю. Кажется, по средам и пятницам. Когда последний день до поставки — свежая рыба заканчивается. Получается, я пошел закупиться в самый неудачный день.
Теперь будут привозить и по понедельникам?
Нет. Мы пересмотрели количество, чтобы оставалось и на вторник. Уже две недели не было пусто по вторникам.
Какой ваш любимый продукт из Maxima?
Я ем много мяса, люблю свинину и баранину. Свинину мы покупаем местную, с Сааремаа. Купите свинину, которая на развес. Она только эстонская. Баранину покупаем с Муху. Не знаю, почему тут хорошее мясо производят именно на островах.
Большой акцент на фрукты и овощи. Давно такого было, чтобы мне качество не понравилось.
Помню, как-то купил паприку, разрезал, а она внутри вся гнилая.
Такое бывает. На 10-ку в жизни все не бывает, тогда неинтересно жить. Иногда должно быть и на 9 баллов.
Можете составить портрет вашего покупателя?
К нам приходят все. Мы работаем для всех. Конечно, есть группы людей, которые доминируют среди покупателей. Людей в возрасте 25-45 лет больше всего, как и во всех торговых сетях. Это самая большая часть. Но в среднем у нас много клиентов, которые ”чувствительны к ценам”. Например, пенсионеров. Людям важная составная цены/качества.
Вы знаете, сколько зарабатывает кассир в Maxima?
Знаю. У нас почасовая оплата, около 4.5 евро в час. Работник приходит на работу — проводит карточкой, тем самым начинается его рабочий день. Когда уходит с работы — тоже самое. Это систему ввел я, когда пришел в компанию. Это справедливая система. Работник знает, сколько он работает.
Как мотивировать сотрудников работать по 12 часов в день и на все праздники?
У нас гибкие графики. Есть 2+2, есть 5+2. Смотрим, как людям лучше. Не все работают по 12 часов и на всех выходных. Если людям удобно два дня работать по 12 часов, потом два дня отдыхать — то он берет эти смены. Главное, за месяц должно набраться определенное количество часов — 170-180 часов.
Работать в Maxima тяжело?
Зависит от человека. Я думаю, у нас нормальная нагрузка. Если вы посмотрите на работников магазина, то увидите, что у нас работают и взрослые, и молодые, люди разных возрастов. У нас нет дискриминации по возрасту. У нас работает 500-600 человек с ограниченными возможностями. Также даем возможность молодежи. К хочет работать в Maxima — может прийти и поработать.
Мы ищем возможности каждый день, как мотивировать сотрудников. Во всех магазинах мы кормим сотрудников. Мы платим стипендии детям наших работников, если у них хорошие оценки в школе. Они получают 360 евро в год.
В мае Maxima начала вакцинацию на рабочих местах. Вы даже разыгрывали 10 путевок в Египет среди тех, кто вакцинировался. Расскажите подробнее.
Я как работодатель чувствую ответственность перед своими сотрудниками. Мне важно, чтобы мы осенью и зимой жили спокойно. Во-первых, мы наняли лекторов, кто рассказывал о вакцинации. Не у всех работников есть медицинское образование. Говорили, что такое вакцинация, какие есть риски и плюсы.
Людям не хватает информации, им нужно объяснять, не все родились врачами. 27 июня разыграли 10 путевок на двоих. Хотели мотивировать сотрудников. Изначально мы просили вакцинироваться через семейного врача, сейчас это легко. Еще до массовой вакцинации предлагали работникам вакцинироваться через работодателя — организовывали отдельные центры, выписывали направления на прививку. В больших магазинах врачи приходили на место. На сегодняшний день около 40% работников защищены. Или вакцинированы, или переболели.
В некоторых странах ввели обязательную вакцинацию. У вас были такие мысли?
Нет. Я думаю, нельзя заставлять работников вакцинироваться. Человек должен сам решить, все-таки это его здоровье. Мы, как работодатель, должны объяснить и дать возможность. Все.
Мне кажется, еще год мы будем жить с опасностью новой волны заражений. В целом мне нравится, как действует правительство Эстонии. Просто браво. Мы жили с коронавирусом, а не закрыли людей полностью от жизни.
После интервью Эдвинас рассказал о планах на будущее. Одно из основных нововведений — сканирование товара через приложение. Покупатель может со своего смартфона отсканировать нужные продукты, положить себе в сумку. На кассе самообслуживания отсканировать штрихкод с экрана, затем оплатить покупки. В качестве демонстрации системы Эдвинас купил репортёру Виталию Бесчастному Twix.