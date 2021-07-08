СЕГОДНЯ | "Пайде" с Клаваном примет в Пярну команду экс-тренера сборной Польши

"Шлёнск" имеет давнюю и довольно успешную историю участия в еврокубках. Так в сезоне 1978-79 клуб добирался до 1/4 финала Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы), где уступил "Наполи", а несколько лет поляки преградили путь во второй раунд того же Кубка УЕФА московскому "Динамо" (2:2, 1:0). Нынешние успехи команды — более скромные. В последний раз она играла в еврокубках 6 лет назад и уступила во втором раунде Лиги Европы "Гетеборгу" (0:0, 0:2).

В последнем чемпионате Польши "Шлёнск" занял 4-е место, отстав от чемпиона — "Легии" на 21 очко и лишь по дополнительным показателям в борьбе за путевку в еврокубки опередив познаньскую "Варту". Успехи на финише сезона (за три тура до конца команда шла восьмой) в "Шлёнске" связывают с именем нового тренера Яцека Магеры, который до этого три года возглавлял польскую молодежку.

Особенно игрокам "Пайде" следует опасаться испанца Эрика Эспозито. Высоченный форвард хорош на втором этаже и стал лучшим бомбардиром польского клуба в прошлом сезоне.

Вот так он сделал дубль в ворота "Погони".

Чемпионат в Польше еще не стартовал. Однако "Шлёнск" из-за участия в еврокубках форсировал подготовку, играя товарищеские матчи с командами Сербии и Хорватии. В последней встрече поляки были разгромлены многократным чемпионом Хорватии "Хайдуком" из Сплита (0:4), но вряд ли это должно особо вселять оптимизм в болельщиков эстонского клуба. Во-первых, поляки играли на фоне нагрузок от сборов. Во-вторых, вне зависимости от результата первой игры особенно сложным для "Пайде" будет ответный матч, ведь за футболистом "Шлёнска" будут болеть трибуны городского 45-тысячного стадиона.

Матч в Пярну начнется в 21:00 по местному времени.