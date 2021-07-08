На сегодня и завтра есть свободные номерки на вакцинацию от COVID-19(2)
Забронировать время на вакцинацию от COVID-19 можно и в других регионах. На Хийумаа можно сделать прививку 15 июля вакциной Janssen, в Ида-Вирумаа первая возможность получить прививку есть 11 июля вакцинами Pfizer, Moderna (Spikewax) и Janssen, в Йыгевамаа свободные номерки есть на 14 и 22 июля и предлагают вакцины Pfizer и Janssen, в Ярвамаа 16 июля и вакцина Janssen, Ляэнемаа 13 июля и вакцина Pfizer, Пылвамаа 12 и 19 июля и вакцина Pfizer, Рапламаа 12 июля и вакцина Pfizer, на Сааремаа есть свободные номерки начиная с 13 июля и вакцины Moderna и Janssen, Валгамаа 9 и 15 июля и вакцины Pfizer, Moderna и Janssen, в Вильяндимаа 12 и 13 июля и вакцины Pfizer и Janssen и в Вырумаа 14, 21 и 22 июля вакцины Pfizer и Janssen.
Прививки без предварительной регистрации можно сделать:
- 09.07 с 13 до 16 часов в валгаском спортивном комплексе.
- 09.07 с 9 до 14 часов и 11.07 с 9 до 16 часов в Доме здоровья Ахтме.
- 09.07 с 12 до16 часов и 10.07 с 10 до 12 часов в йыхвиском торговом центре Jewe.
- 09.07 и 11.07 с 10 до 18 часов в тартуском центре вакцинации.
- 10.07 с 14 до 18 часов в Нарва-Йыэсуу в спа Meresuu.
- 13.07, 14.07, 15.07, 18.07 с 10 до 18 часов в тартуском центре вакцинации.
- 16.07 с 16 до 19 часов в нарвском торговом центре Fama.
- 16.07 с 16 до 17 часов и 17.07 с 10 до 13 часов в йыхвиском торговом центре Pargi Keskus.
- 17.07 с 10 до 12 часов в пляжном клубе Вызу.
- 17.07 с 13 до 15 часов в Народном доме Хальяла.
- Каждый день проходит вакцинация в торговых центрах Ласнамяэ и Rocca-al-Mare в Таллинне, которую проводит клиника Confido.
- Каждый день без регистрации можно вакцинироваться в спортивном центре ”Сыле” в Таллинне.
За последние сутки в цифровой регистратуре было забронировано 3 603 номерка.
Вакцинация от COVID-19 для жителей Эстонии бесплатна и доступна с 12 лет. Детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют вакциной Pfizer, взрослых можно вакцинировать также вакцинами Moderna и Janssen.
Исследования показывают, что все вакцины, предлагаемые в Эстонии, эффективны против нового и более агрессивного штамма дельта, но только после завершения курса вакцинации — через две недели после однократной дозы Janssen, через одну неделю после второй дозы Pfizer, через две недели после второй дозы Moderna (новое название — Spikevax) и AstraZeneca. Между двумя дозами вакцинации у Moderna 4 недели, у Pfizer 6 недель и у AstraZeneca 12 недель. Продолжительность курса вакцинации — не менее одного года. Существует также цифровой сертификат о вакцинации ЕС на срок не менее одного года, который упрощает возможность путешествовать и посещать многие мероприятия в Эстонии без тестирования.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 574 902 человека, полный курс вакцинации прошли 476 641 человек. 52,4% взрослого населения Эстонии получили хотя бы одну дозу вакцины. 67,8% людей в возрасте от 70 лет и старше были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины. Дополнительная информация на трех языках на странице www.vaktsineeri.ee.