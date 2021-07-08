ФОТО | "Левадия" обыграла гибралтарский "Сент-Джозеф", но пропустила обидный гол и получила красную карточку

"Левадия" считается фаворитом противостояния. Поэтому когда команда усилиями Бегларишвили и Агьири забила два быстрых гола, казалось, матч будет продолжаться с большим преимуществом хозяев поля, которые одержат разгромную победу.

Однако гости выровняли положение и были близки к тому, чтобы сократитить разрыв в счете. Впрочем, сначала хозяевам все же удалось довести счет до крупного — пенальти реализовал новобранец клуба Путинчанин. Однако тут же испанский легионер "Сент-Джозефа" Кристиан Пекси отквитал один мяч.

"Левадия" одержала победу со счетом 3:1. В пассиве — пропущенный дома мяч (который, правда, не так страшен после отмены правила гостевого гола) и удаление, которое "заработал" Брент Леписту — теперь ему придется пропустить ответный матч.

До матча

Гибралтарский клуб лишь один раз выигрывал национальный чемпионат (в сезоне 1995-96), а с сезона 2017-18 неизменно участвует в еврокубках и два года назад даже прошел во второй отборочный раунд Лиги Европы, обыграв косовскую "Приштину" (2:0 дома, 1:1 в гостях), где был нещадно бит шотландским "Рейнджерс" (0:10 по сумме двух матчей).

В 2017 году команду сотряс скандал, когда капитан Эстебан Монтес и еще один игрок Альберто Монтаньо были пойманы на игре на ставках. Оба были отлучены от футбола на длительный срок.

С 2013 года "Сент-Джозефс" является фарм-клубом испанской команды ”Реал Баломпедика Линенсе”, играющего в сегунде B испанского чемпионата (третий по силе дивизион) и укомплектован в основном испанскими и доморощенными футболистами. Важным звеном в игре клуба является 36-летний испанец Нано, поигравший не только за дубль "Барселоны", но и за такие крепкие испанские клубы, как "Альмерия", "Кадис", "Овьедо" и "Рекреативо", а также сыгравший почти 90 матчей за греческий "Панатинаикос" на позиции левого защитника и даже выиграл Кубок Греции в 2014 году. В "Сент-Джозеф" Нано предпочитает играть ближе к атаке и забил за 17 матчей за команду уже 5 мячей.

Основная угроза воротам соперников "Сент-Джозефа" исходит от другого испанца — 31-летнего форварда Хуанфри, он забил 67 мячей в 65 матчах за клуб, а за длительную карьеру сменил 11 испанских и гибралтарских команд.