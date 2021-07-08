The Guardian: в 2018 году Трамп сказал главе своей администрации, что Гитлер сделал много хорошего

Бендер пишет, что Дональд Трамп обронил эту фразу во время импровизированного урока истории, на котором Джон Келли "напомнил президенту, какие страны и на чьей стороне были во время конфликта" и "провёл параллели между Первой мировой и Второй мировой и всеми зверствами Гитлера".

Бендер — один из многих авторов, взявших интервью у Трампа после его отстранения от власти.

”Это абсолютная ложь, — говорит пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон. — Президент Трамп никогда этого не говорил. Это всё фальшивая выдумка некомпетентного и отправленного в отставку генерала”.