08.07.2021, 17:11
The Guardian: в 2018 году Трамп сказал главе своей администрации, что Гитлер сделал много хорошего(1)
Foto: Priit Simson
Во время визита в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в 2018 году Дональд Трамп сказал своему тогдашнему главе администрации Джону Келли: ”Что ж, Гитлер сделал много хорошего”, пишет The Guardian. Это высказывание бывшего президента США ”ошеломило” Келли — генерала морской пехоты США в отставке. Об этом в своей новой книге ”Вообще-то мы выиграли выборы” пишет Майкл Бендер.