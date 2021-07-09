Полиция нашла пропавшего 30-летнего мужчину

Мужчина уехал из дома утром 3 июля в неизвестном направлении на автомобиле Opel Vectra темно-синего цвета со шведским регистрационным номером TMT 002. С этого времени с ним невозможно было связаться. Из-за его состояния здоровья у полиции были основания полагать, что жизнь Рауно-Оливера может быть в опасности.

Близкие сообщили полиции об исчезновении Рауно-Оливера вечером 6 июля, с этого времени полицейские собирали информацию у знакомых мужчины и проверяли места, куда он мог бы поехать.

В пятницу пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович сообщил, что сегодня ночью полиция нашла Рауно-Оливера в окрестностях Килинги-Нымме и с ним все в порядке.