09.07.2021, 10:05
Полиция нашла пропавшего 30-летнего мужчину(6)
Foto: Taavi Sepp
В четверг полиция просила помощи в поисках ушедшего из дома в поселке Вяндра Пярнуского уезда 30-летнего Рауно-Оливера.
Мужчина уехал из дома утром 3 июля в неизвестном направлении на автомобиле Opel Vectra темно-синего цвета со шведским регистрационным номером TMT 002. С этого времени с ним невозможно было связаться. Из-за его состояния здоровья у полиции были основания полагать, что жизнь Рауно-Оливера может быть в опасности.
Близкие сообщили полиции об исчезновении Рауно-Оливера вечером 6 июля, с этого времени полицейские собирали информацию у знакомых мужчины и проверяли места, куда он мог бы поехать.
В пятницу пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович сообщил, что сегодня ночью полиция нашла Рауно-Оливера в окрестностях Килинги-Нымме и с ним все в порядке.