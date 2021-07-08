ВИДЕО | Эстония готовится к третьей волне. Министры рассказали о новых решениях и ситуации в стране

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Сегодня на кабинетном заседании много говорили о происходящем на литовско-белорусской границе и о готовности Эстонии, сообщила Каллас. Эстония будет помогать Литве. Если ситуация на эстонской границе усугубится, то мы готовы принять меры, но пока в этом нет необходимости.

Что касается коронавируса, то заболеваемость растет по всей Европе, и Эстония готовится к возможной третьей волне. Очень важно ограничить количество завезенных случаев, а также избежать распространения на месте. Будет пересмотрено антикризисное управление, образовательная деятельность и меры поддержки. Важно уделять внимание проблемам психического здоровья и вентиляции в школах.

Каллас отметила, что людям необходимо вакцинироваться, чтобы не пришлось снова устанавливать ограничения. Те, кто прошел курс вакцинации, осенью будут более свободны в своих действиях.

Кийк подтвердил, что дельта-штамм принес с собой рост заболеваемости по всему ЕС, в том числе в Эстонии. Свою роль сыграли и массовые мероприятия. Продолжается как вакцинация без предварительной регистрации, так и с регистрацией. Министр отметил, что сейчас последнее время записаться на вакцинацию, чтобы осенью избежать ограничений. Исследования показывают, что все используемые в Эстонии вакцины эффективны против разных штаммов. Если прошлым летом к новой волне готовилась только сфера здравоохранения, то сейчас, по словам Кийка, это может сделать каждый житель Эстонии, вакцинировавшись от коронавируса.