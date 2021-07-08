08.07.2021, 15:12
Некоторые ждут "Спутник V". Как латвийским театрам (не) удается массово вакцинировать актеров?(5)
Фото: Delfi.lv
Театры начинают работу по двум протоколам: смягченному — для вакцинированных и переболевших зрителей, и обычному — зрители могут быть непривитые с тестами, а также дети до 12 лет, в масках и с дистанцией. В одном помещении с публикой могут находиться только вакцинированные или переболевшие актеры и персонал. Эти условия стали вызовом для руководства театров, но большинству удалось обойти Латвию по темпам вакцинации. Портал Delfi расспросил представителей театров, в чем секрет успеха и каких зрителей они ждут.