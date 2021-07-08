Новости
08.07.2021, 11:38

ФОТО читателя | В Виймси произошла авария

 (3)
Читатель RusDelfi отправил фотографии ДТП в Виймси на улице Ранна теэ.

Столкнулись автомобили Nissan и Volvo. По словам читателя, серьезно никто не пострадал.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)