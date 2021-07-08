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08.07.2021, 11:38
ФОТО читателя | В Виймси произошла авария
(4)
Читатель RusDelfi отправил фотографии
ДТП
в
Виймси
на улице Ранна теэ.
Столкнулись автомобили
Nissan
и
Volvo
. По словам читателя, серьезно никто не пострадал.
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(4)