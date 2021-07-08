Финансовый директор Таллинна покидает свой пост

”Благодарю Катрин Кандра за ее вклад в развитие финансового управления Таллинна, создание эффективной финансовой организации и за то, что Катрин отвечала за казну города Таллинна на протяжении почти двадцати лет. Я рад, что Катрин Кендра выразила готовность помогать городу советом до конца текущего года. Мы желаем Катрин успехов в дальнейшем и новых достойных вызовов”, — сказал мэр Михаил Кылварт .

”В свете этих изменений полная вызовов служба на протяжении 20 лет — подходящее время для того, чтобы двигаться дальше. С одной стороны, для меня это возможность испытать себя на новом месте, а с другой — это позволит пустить в организацию финансового управления свежую кровь, — сказала Катрин Кендра. — На протяжении своей службы мне удалось выстроить финансовую организацию города, запустить централизованное ведение городской бухгалтерии, а также сформировать и развить организацию финансового управления и рабочие процессы. На период моей службы пришелся и экономический кризис 2009 года, который нам удалось успешно преодолеть, и извлечь урок для дальнейшего формирования организации финансового управления города. Мне приятно осознавать, что я покидаю свой в пост в момент, когда финансы города находятся в наилучшем положении — 2020 год город завершил с крупнейшей за все время выручкой, долговая нагрузка города находится на самом низком уровне, а текущая ликвидная позиция города — наивысшая. Отличный момент для передачи эстафетной палочки!”