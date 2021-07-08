Неожиданно: работы по реконструкции улицы Тискре приостановлены, толком не успев начаться

”Остановка ремонта была обусловлена тем, что расценки связанной со строительством поставки за короткий срок многократно возросли, — пояснил вице-мэр Калле Кландорф. — Поэтому город сейчас решил сконцентрироваться на реализации лишь неизбежных проектов. Анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что ремонт улицы Тискре не является в данный момент крайне необходимым, а высвободившиеся средства можно использовать для реализации более срочных объектов”.

В ходе ремонта на отрезке дороги длиной почти 900 м (ул. Тискре, 21 — ул. Какумяэ) планировалось построить проезжую часть шириной пять метров и пешеходно-велосипедную дорожку, шириной три метра и отделенную от проезжей части бордюром.

На ремонтируемом отрезке успели начать подготовку к реконструкции, в том числе было вырублено около 20 деревьев.

Заказчик работ — Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Договор о строительных работах с InfraRoad OÜ приостановлен, расходы на подготовку компенсируются. Планируемая стоимость работ составляла 676 000 евро. Проектную документацию составило TO Projekt OÜ, проект можно реализовать в течение пяти лет.