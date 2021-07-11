Металлолом сейчас такой дорогой, что на вырученные за советский трактор деньги можно вставить зубы

Именно это и собирается сделать жена проживающего в деревне Лейбре в Рапламаа Яана Атна, который решил сдать на металл свой трактор DT-75. Приобрел он его 29 лет назад в Таллинне, обменяв на Москвич-суперлюкс. Мужчина говорит, что сейчас из-за возраста уже не так активно занимается сельским хозяйством и большинство принадлежащей ему земли он сдал в аренду. Почему он не продал трактор какому-нибудь другому фермеру? Потому что по бумагам трактор весит 5,8 тонн. Если сдавать его на металлолом, то Атна получит по 270 евро за тонну, а если продавать как сельхозтехнику, то всего около 1110 евро, что на треть меньше.

Глава Kuusakoski Олаф Хунт отмечает, что покупает тракторы не каждый день, но такое время от времени случается. Он говорит, что это либо трактор с какой-то неисправностью, починить которую никто не может, либо исправный трактор, владелец которого просто больше не хочет заниматься сельским хозяйством.

”Конечно, нет смысла держать то, что тебе больше не нужно. Надо идти дальше, делать что-то, что тебе позволяет возраст и здоровье”, — говорит жена Яана Сийна.

Кроме трактора они сдают и другой металл. Взвешивание показывает 16,84 тонны, за что супруги получают 4455 евро и 86 центов. ”Вставишь себе зубы”, — говорит Яан Сийне. ”Теперь все, спасибо”, — добавляет женщина.

”В этом году в Kuusakoski привезли небывалое количество советских тракторов. В последний раз такое количество наблюдалось в 2008 году, когда тонна металла стоила 4 500–4 700 эстонских крон”, — говорит член правления AS Kuusakoski Тоомас Колламаа.

Если в марте прошлого года тонна металлолома стоила всего 90 евро, то в мае этого года выросла до 285 евро.

”Если металл стоит дорого, то человек легче отказывается от трактора. Если цена низкая, то он думает, что стоял, пусть стоит дальше. Это касается тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных инструментов в целом”, — добавляет Колламаа.

Объем рынка металлолома в Эстонии составляет 300–350 000 тонн в год, из которых десятая часть приходится на советскую сельхозтехнику.