К "Левадии" присоединился воспитанник миланского "Интера"

Удже давно знаком любителям Премиум Лиги, с 2016 по 2019 год он провёл 117 игр и забил 18 мячей в футболке "Нымме Калью".

”Я очень рад вернуться в Эстонию! Чувствую себя превосходно! "Левадия" меня приняла хорошо, партнёры по команде просто замечательные! К сожалению, последние несколько недель не смог нормально тренироваться, но теперь шаг за шагом восстанавливаю форму. С нетерпением жду предстоящие игры Премиум Лиги и приложу все усилия , чтобы помочь команде”, — сказал Удже.

После отъезда из Эстонии Максимилиано Удже играл в итальянской серии C за клубы AC Gozzano и AS Gubbio 1910.

”Я немного расстроен, т.к. весной нам с Gubbio не хватило всего одного очка до попадания в переходный турнир серии B. Но в целом последними сезонами в Италии можно остаться довольным”, — добавил Удже.

Удже - воспитанник миланского "Интера", однако никогда не играл в официальных матчах за основной состав клуба.