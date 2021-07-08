”Тампа” выиграла Кубок Стэнли, русский форвард пришел на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива
Единственную шайбу забосил нападающий третьего звена Росс Колтон. Свой очередной сухой матч оформил российский вратарь Андрей Василевский, отразивший все 22 броска. Он был признан самым ценным игроком плей-офф.
Игру одноклубника охарактеризовал форвард Никита Кучеров:
”Я каждый день говорил ему: ”Васи, ты — MVP, ты — лучший игрок”. В этом году они дали ”Везину” этому парню из ”Вегаса” [Флери], как его там… В прошлом году ”Везину” тоже дали кому-то другому [Хеллибаку]. Бред.
Васи выиграл два Кубка Стэнли подряд, стал MVP в этом плей-офф. Этот парень… Черт возьми, он лучший. Он все показал сегодня, оставил нас в игре”, — сказал Кучеров.
Сам Кучеров пришел на послематчевую пресс-конференцию полуобнаженным и с банкой пива в руке.
Сам Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф. В 23 матчах россиянин набрал 32 (8+24) очка, опередив своего одноклубника Брэйдена Пойнта на 9 баллов.
Кучеров стал первым игроком за 30 лет, кому удалось выиграть кубковую гонку бомбардиров дважды подряд. До него в последний раз это удалось Марио Лемье (1991 и 1992).