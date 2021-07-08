Департамент здоровья: за сутки прибавилось 58 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 19 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 11 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 13, в Вырумаа и Ида-Вирумаа — по пять, в Вильяндимаа — три, в Тартумаа, Пылвамаа и Йыгевамаа — по два, в Рапламаа, Валгамаа и Ляэне-Вирумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В четырех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 34,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,2%.

За сутки в больницах открыли шесть новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 25 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 62 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 17 человек (68%).

За сутки ввели 6 611 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 574 902 людям, курс вакцинации завершен у 476 641 человека. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 52,4%.

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