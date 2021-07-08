08.07.2021, 08:46
NB! В Ида-Вирумаа предлагают вакцинироваться без предварительной регистрации(4)
Foto: Argo Ingver
Ида-Вируская центральная больница расширили возможности вакцинации от COVID-19. Теперь появилась возможность вакцинироваться без предварительной регистрации в доме здоровья Ахтме (Л-корпус) и в торговом центре ”Jewe” в Йыхви.
Вакцинация в порядке живой очереди в доме здоровья Ахтме состоится 9 июля с 9.00 до 14.00 и 11 июля с 9.00 до 16.00. Предлагается двухдозовая вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech). На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Несовершеннолетним рекомендуем приходить вместе с родителем. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.
Вакцинация в порядке живой очереди на 2 этаже торгового центра ”Jewe” в Йыхви состоится 9 июля с 14.00 до 17.00 и 10 июля с 10.00 до 13.00. Предлагается однодозовая вакцина Janssen. На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.