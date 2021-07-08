NB! В Ида-Вирумаа предлагают вакцинироваться без предварительной регистрации

Вакцинация в порядке живой очереди в доме здоровья Ахтме состоится 9 июля с 9.00 до 14.00 и 11 июля с 9.00 до 16.00. Предлагается двухдозовая вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech). На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Несовершеннолетним рекомендуем приходить вместе с родителем. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.