Беличев о поддержке Литвы: однажды подобная помощь может понадобиться и Эстонии

Не менее важно и то, что если однажды помощь потребуется Эстонии, то она в сложной ситуации также не окажется в одиночестве, передает RusERR слова Беличева, сказанные в интервью радионовостям ERR.

"Европейский союз в этом смысле един. И если на границу какого-то государства Шенгенской зоны в настоящее время оказывается давление, будь то Греция, Испания или, как в данном случае, Литва, мы не можем сказать, что это проблема только этого конкретного государства. Если у кого-то проблемы, остальные оказывают поддержку. Точно так же, как сегодня мы помогаем Литве, а раньше помогали странам Южной Европы — наши партнеры придут к нам на помощь, если мы окажемся в беде", — рассказал Эгерт Беличев.