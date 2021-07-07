футзал украины: рынок бурлит перед новым сезоном

Начнем, как и полагается с чемпиона минувшего сезона, команды «Ураган» (Ивано-Франковск). Для тех, кто далёк от футзальной тематики, стоит отметить тот факт, что именно действующий чемпион страны, является качественным примером правильного построение вертикали клуба. Ведь люди, работающие в организационной структуре команды, одной из своих первоочередных задач поставили – построение качественной работы с молодёжью, вкладывая большие финансовые и кадровые вливания в собственную академию. Такой подход вскоре сможет подарить ещё больше молодых талантов, крепко осевших в основе «Урагана».

Но старт нынешней кампании для будущего участника Лиги чемпионов проходит неоднозначно. Ведь сразу два стержневых игрока команды Максима Павленко перешли в стан главных оппонентов «Урагана». Николай Микитюк и вовсе взорвал своим переходом всю футзальную общественность Украины, «мигрируя» в состав херсонского «Продэксима». Буквально с момента финальной серии в воздухе ходило множество разговоров, что Николай созрел попробовать свои силы в одной из футзальных стран, господствующих в мире — Испании, и этот вопрос должен вскоре решиться. Но царившая в медиа пауза вскоре была нарушена со стороны Херсона. 24 июня на официальной страничке в одной из социальных сетей вице-чемпиона страны было официально объявлено о переходе воспитанника ивано-франковской академии НФК «Ураган» в «Продэксим».

Схожая судьба была у еще одного кузнеца чемпионства команды «Ураган» Ярослава Лебедя. Игрок, помимо родного чемпионата, успевший поиграть в соседней России и Беларуси, сумел качественно раскрыть свой потенциал именно под руководством Максима Павленко. Своей игрой Ярослав заслужил место в национальной сборной Украины. Но, не сумев договориться с командой о переподписании контракта, уже со следующего сезона сможет примерить форму столичной команды «ХИТ».