футзал украины: рынок бурлит перед новым сезоном
Начнем, как и полагается с чемпиона минувшего сезона, команды «Ураган» (Ивано-Франковск). Для тех, кто далёк от футзальной тематики, стоит отметить тот факт, что именно действующий чемпион страны, является качественным примером правильного построение вертикали клуба. Ведь люди, работающие в организационной структуре команды, одной из своих первоочередных задач поставили – построение качественной работы с молодёжью, вкладывая большие финансовые и кадровые вливания в собственную академию. Такой подход вскоре сможет подарить ещё больше молодых талантов, крепко осевших в основе «Урагана».
Но старт нынешней кампании для будущего участника Лиги чемпионов проходит неоднозначно. Ведь сразу два стержневых игрока команды Максима Павленко перешли в стан главных оппонентов «Урагана». Николай Микитюк и вовсе взорвал своим переходом всю футзальную общественность Украины, «мигрируя» в состав херсонского «Продэксима». Буквально с момента финальной серии в воздухе ходило множество разговоров, что Николай созрел попробовать свои силы в одной из футзальных стран, господствующих в мире — Испании, и этот вопрос должен вскоре решиться. Но царившая в медиа пауза вскоре была нарушена со стороны Херсона. 24 июня на официальной страничке в одной из социальных сетей вице-чемпиона страны было официально объявлено о переходе воспитанника ивано-франковской академии НФК «Ураган» в «Продэксим».
Схожая судьба была у еще одного кузнеца чемпионства команды «Ураган» Ярослава Лебедя. Игрок, помимо родного чемпионата, успевший поиграть в соседней России и Беларуси, сумел качественно раскрыть свой потенциал именно под руководством Максима Павленко. Своей игрой Ярослав заслужил место в национальной сборной Украины. Но, не сумев договориться с командой о переподписании контракта, уже со следующего сезона сможет примерить форму столичной команды «ХИТ».
Потеряв двух лидеров, команда «Ураган» все же успела усилить состав тремя исполнителями. И если подписание молодого 22 летнего экс-универсала харьковской команды «Viva Cup» Ильи Терентьева, расценивается как шаг в неизведанное, то покупка братьев Грицын расценивается не иначе как усиление. Два действующих игрока национальной сборной Украины на протяжении последних четырёх лет качественно помогали минской команде «Столица» занимать лидирующие места в добротном чемпионате Беларуси и Балтийской Футзальной Лиге.
Большая чистка происходит в рядах вице-чемпиона минувшего сезона херсонского «Продэксима». После провальной финальной пульки, руководство простилось с капитаном «мельников» Виталием Скорым, двумя голкиперами - Ильей Бакинским и Андреем Зайцем, а также универсалами: Михаилом Волянюком и Эдуардом Волковым.
И если отъезд голкиперов был очевидной мерой (ожидается возвращение из лазарета лучшего голкипера Украины Кирилла Ципуна и не менее талантливого Юрия Савенко), то прощание с многолетним капитаном, проведшим в составе херсонцев под двести поединков было неожиданным шагом. Правда стоит отметить и тот факт, что этот сезон Виталий Скорый провёл куда менее продуктивно в сравнении со своими одноклубниками. Что же касается Волянюка, то основной причиной отъезда Михаила стал тот факт, что он не смог вписаться под модель игры бразильского наставника команды Андре Броканело и выходил преимущественно на краткосрочные замены.
Что же касается приобретений команды «Продэксим, то помимо упомянутого выше громкого перехода Николая Микитюка, состав «мельников» также усилил воспитанник харьковского футзала Виктор Кравцов. Главный вопрос заключался в том, кто же поведёт команду «Продэксим» в качестве рулевого в новый сезон? По имеющейся информации, команду и в нынешнем сезоне продолжит тренировать бразильский специалист Андре Броканело...
(по материалам украинской прессы)