Впервые в современной истории Эстония получит партию морских мин

Центр оборонных инвестиций и Силы обороны не разглашают ни объем поставок, ни стоимость контракта.

Мины будут доставлены в Эстонию в этом году, но устанавливать их в море немедленно никто не собирается — даже для противодействия военным кораблям вероятного противника.

"Центр оборонных инвестиций получил задание провести тендер на поставку комплекса береговой обороны в составе двух новых составляющих: первая — это морские мины и средства для их установки, вторая — береговая оборона, то есть противокорабельные ракеты. И на данный момент с подписанием этого договора мы выполнили первую часть этого задания", — рассказал Аско Кивинукк из Центра оборонных инвестиций.

Договор на поставку противокорабельных ракет должен быть подписан до конца этого года.