Министр иностранных дел ЭР: Украина стоит перед экстраординарным вызовом

"Реформирование страны в то же самое время, когда нужно бороться за ее суверенитет и территориальную целостность, — это экстраординарный вызов. Учитывая также пандемию COVID-19, которая увеличила экономическую и политическую нагрузку, Украина впечатляюще продвинулась в своих реформах", — сказала Лийметс, выступая на конференции.