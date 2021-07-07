Новости Эстонии
07.07.2021, 22:30

Министр иностранных дел ЭР: Украина стоит перед экстраординарным вызовом

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VÄLISMINISTER: Eva-Maria Liimets.
VÄLISMINISTER: Eva-Maria Liimets.
Foto: Rauno Volmar
Сегодня министр иностранных дел Эстонии Эва-Мариа Лийметс находилась в Вильнюсе, где проходит посвященная Украине международная конференция. Глава МИД ЭР выступила на конференции с речью, а на полях форума встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Эстонский министр еще раз подтвердила поддержку Украине со стороны Эстонии.

"Реформирование страны в то же самое время, когда нужно бороться за ее суверенитет и территориальную целостность, — это экстраординарный вызов. Учитывая также пандемию COVID-19, которая увеличила экономическую и политическую нагрузку, Украина впечатляюще продвинулась в своих реформах", — сказала Лийметс, выступая на конференции.

Руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии выразила поддержку Украине также и при личной встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, а также отношения Евросоюза и России.

ийметс заявила также о желании Эстонии организовать конференцию по реформам на Украине.

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