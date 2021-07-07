07.07.2021, 21:39
ВИДЕО | Какой такой закон? Бесшабашные самокатчики на правила не обращают внимания!
Читатель Delfi прислал в редакцию запись с регистратора своего автомобиля, где видно, как три таллиннских водителя электросамокатов рассекают по проезжей части Мустамяэ теэ, предназначенной для автомобилей.
Центр надзора за дорожным движением напоминает всем водителям электросамокатов, что водителю лёгкого средства передвижения можно двигаться по велосипедно-пешеходной дорожке, велосипедной полосе, велосипедной дорожке, пешеходной дорожке и тротуару.
Только в случаях, когда названные дороги отсутствуют или из-за дорожной ситуации проезд там существенно затруднен, водитель легкого средства передвижения может ехать и по проезжей части. В этом случае нужно ехать ближе к правому краю или по обочине.