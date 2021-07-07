ВИДЕО | Какой такой закон? Бесшабашные самокатчики на правила не обращают внимания!

Центр надзора за дорожным движением напоминает всем водителям электросамокатов, что водителю лёгкого средства передвижения можно двигаться по велосипедно-пешеходной дорожке, велосипедной полосе, велосипедной дорожке, пешеходной дорожке и тротуару.

Только в случаях, когда названные дороги отсутствуют или из-за дорожной ситуации проезд там существенно затруднен, водитель легкого средства передвижения может ехать и по проезжей части. В этом случае нужно ехать ближе к правому краю или по обочине.