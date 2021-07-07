Новости Эстонии
07.07.2021, 19:53

Симметричный ответ? Эстония может выслать российского дипломата

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Miiting
Miiting
Foto: Hendrik Osula
В связи с высылкой из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте Эстония готовит зеркальный ответ. Страну может покинуть российский дипломат, пишет rus.err.

"В практике международных отношениях обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", - сообщила ERR руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

В среду, 7 июля, российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов.

Леммик подчеркнула, что, по оценке эстонского МИД , задержание консула Федеральной службой безопасности во вторник является провокацией против дипломатического представителя Эстонии, а представленные обвинения безосновательны.

"Эстонский дипломат занимался своей обычной работой исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность", - добавила Леммик.

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