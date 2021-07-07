Литва решила построить на границе с Беларусью стену

"Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, направленную даже не против Литвы, а против ЕС. Основа, видимо ЕС, а, кроме того, знают принципиальность позиции Литвы в отношении фальсификации результатов выборов и репрессий против гражданского общества. (…) Мы считаем, что в организации потока нелегальных мигрантов участвуют и активно и пассивно ведомства белорусского режима. И сознательно создают все условия для пересечения границы. И за всем этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране, может, дестабилизировать ситуацию, особенно сложна эта ситуация из-за военных учений "Запад", которые будут проводить летом и осенью — это дополнительный контекст, который надо иметь в виду", — сказала Шимоните.