Литва решила построить на границе с Беларусью стену(26)
"Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, направленную даже не против Литвы, а против ЕС. Основа, видимо ЕС, а, кроме того, знают принципиальность позиции Литвы в отношении фальсификации результатов выборов и репрессий против гражданского общества. (…) Мы считаем, что в организации потока нелегальных мигрантов участвуют и активно и пассивно ведомства белорусского режима. И сознательно создают все условия для пересечения границы. И за всем этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране, может, дестабилизировать ситуацию, особенно сложна эта ситуация из-за военных учений "Запад", которые будут проводить летом и осенью — это дополнительный контекст, который надо иметь в виду", — сказала Шимоните.
По ее словам, правительство предприняло ряд тактических мер для решения проблемы.
"На помощь призовут армию, так увеличим количество людей, которые физически будут следить за порядком на границе. Будет внедряться дополнительный физический барьер на границе, разделяющий Литву и Беларусь. Он будет знаком и средством отваживания для организаторов потоков нелегальных мигрантов", — сказала она.
"Это не каменная стена и не железная. Мы говорим о спиральном барьере, который использует армия", — отметила Шимоните. Правительство, по ее словам, в пятницу должно утвердить проект соответствующего закона, который парламент должен рассмотреть в срочном порядке. Внеочередную сессию просят провести для упрощения и ускорения процесса рассмотрения просьб на убежище.