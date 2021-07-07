Еврокомиссия поставила Венгрии ультиматум

Ни Юрова, ни фон дер Ляйен не назвали конкретных штрафных мер, которые грозят Будапешту в случае отказа выполнить требования Еврокомиссии. При этом в среду, 7 июля, издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Еврокомиссия приостановила рассмотрение заявки правительства Венгрии на получение грантов от ЕС на сумму €7,2 млрд. Эти средства планировалось выделить из фонда ЕС для помощи странам в рамках восстановления от последствий пандемии COVID-19 . Впрочем, по словам одного из собеседников Politico, промедление Еврокомиссии с одобрением плана связано с беспокойством из-за угрозы коррупции в Венгрии, а не с законом против ЛГБТ-пропаганды. Об отказе Еврокомиссии одобрять заявку Венгрии на получение средств из бюджета ЕС сообщил румынский депутат Европарламента, возглавляющий группы ”Обновляя Европу ” Дачан Чолош.

По словам также выступившей на слушаниях в парламенте вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, принятый в Венгрии закон может противоречить праву человека на свободу самовыражения. Кроме того, эти меры могут идти вразрез с директивами о распространении аудиовизуального контента на территории ЕС, а также с правом на беспрепятственную торговлю товарами и услугами. Еврокомиссия уже получила письмо от властей Венгрии с ответами на претензии по поводу закона об ограничении ЛБГТ-пропаганды и занимается его изучением, сообщила Юрова.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , выступая 7 июля в Европарламенте , назвала ”отвратительными” принятые в Венгрии меры и призвала власти к их отмене или корректировке. ”Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссиия задействует доступные ей средства для защиты принципов и основополагающих договоренностей”, — предупредила она (трансляция велась на сайте Европарламента).

Представители главного исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии — раскритиковали принятый в Венгрии закон об ограничении пропаганды ЛГБТ. Этот закон вступает в силу в четверг, 8 июля, и запрещает демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебных материалах и телевизионных передачах, предназначенных для лиц моложе 18 лет.

Дополнительное давление на Еврокомиссию и лидеров ЕС оказывает Европарламент. Евродепутаты уже подготовили резолюцию, осуждающую принятый в Венгрии закон о ЛГБТ-пропаганде. Ожидается, что резолюция будет принята в четверг, 8 июля. В документе, который уже поддержали главы четырех крупнейших фракций в Европарламенте, введенные Будапештом меры сравнили с законом, принятым в России в 2013 году. ”Европейский парламент выражает обеспокоенность тем фактом, что закон похож на так называемый закон о пропаганде ЛГБТ в России, который нанес серьезный ущерб ЛГБТ-коммьюнити в России”, — отмечается в проекте резолюции.

В тексте содержится призыв к Европейскому совету, в который входят главы государств и правительств 27 стран ЕС, рассмотреть возможность введения ограничений против Венгрии в рамках статьи 7 Союзного договора. Эта статья предусматривает санкции в отношении государств, нарушающих ценности ЕС, — вплоть до лишения права голоса представителя правительства государства-участника в Европейском совете. ”Европарламент подчеркивает, что законопроект — не единичный случай, а очередной пример постепенного размывания фундаментальных прав человека в Венгрии”, — утверждается в тексте.

”Большинство членов Европейского совета были возмущены анти-ЛГБТ законом, который [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан принял в Венгрии”, — заявил евродепутат Чолош. По его словам, Виктор Орбан ”заступал за красную черту и ранее, но это [закон против пропаганды ЛГБТ] стало новым дном”. Лидеры ЕС не должны ограничиваться словами, а наконец принять меры против Будапешта, убежден Чолош.

”Либеральный каток”

В Венгрии считают критику со стороны ЕС несправедливой. По словам премьер-министра Виктора Орбана, в Еврокомиссии ведут себя ”как колониалисты”. ”Они хотят диктовать нам, какие законы должны приниматься в других странах и как мы должны жить”, — посетовал он 2 июля.

В заявлении офиса международных связей правительства Венгрии назвали критику Еврокомиссии ”позором”. ”Недавно принятый венгерский закон защищает права детей, гарантирует права родителей и не распространяется на права сексуальной ориентации лиц старше 18 лет, поэтому он не содержит никаких дискриминационных элементов”, — отмечают венгерские власти. Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил, что обвинения ЕС — часть ”глобальной кампании по распространению фейковых новостей” против Венгрии. Министр юстиции Юдит Варга сказала, что Европа попала под давление ”либерального катка”.

Согласно исследованию Pew Research Center, 49% венгерских респондентов считают, что гомосексуальность должна приниматься обществом. Это один из самых высоких показателей в Восточной Европе. В России доля квир-толерантных респондентов составляет 14%, в Польше — 47%, на Украине — 14%, в Литве — 28%. Опрос проводился в 2019 году, его общая выборка составила 38,4 тыс. человек.