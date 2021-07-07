Ушла эпоха. В Нарве начали сносить завод "Балтиец"

Огромный корпус завода на сегодня избыточен в плане производственных мощностей. А долгий простой пустовавшего здания, которому уже порядка 50 лет, привел к неизбежным негативным явлениям — устаревшие конструкции могут представлять опасность.

Как сказала директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова, проект по сносу задуман еще в 2017 году. Но было много проблем, и только в конце 2020 года их удалось решить.

- Звезды сошлись, и у нас все получилось, — сказала Шабунова.

Звезды действительно сошлись — на снос здания удалось получить поддержку от KredEx. Стоимость сноса — 400 тысяч евро, 100-150 тысяч будет стоить строительство парковки. Если все условия проекта будут выполнены, софинансирование со стороны KredEx составит 150 тысяч евро.

По словам директора, главная цель сноса старого производственного корпуса — строительство на этом месте хорошей, современной парковки для работников завода. И действительно, на Fortaco в Нарве трудится около 500 человек, а запарковаться вблизи проходной абсолютно негде.

Сроки сноса конец октября — начало ноября, то есть в ”разрушительном режиме” Fortaco предстоит жить четыре месяца.

Работы по сносу производит фирма CrushTec, и ее представитель заверил, что все работы будут выполнены в срок.

На стадии подготовки участие в проекте принимал и город. Вице-мэр Сергей Горлач подчеркивает, что снос здания существенно и в лучшую сторону изменит городской пейзаж. Хоть нарвитяне за долгие годы и привыкли к гигантским производственным корпусам в центре города, облик Нарвы должен меняться.