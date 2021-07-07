ФОТО: Huawei представила в Эстонии первые смарт-устройства с новой операционной системой

Фокус данного мероприятия, предназначенного для технологических экспертов, журналистов и инфлюенсеров, был направлен на две модели серии смарт-часов Watch 3 — Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro, чьи возможности тут же были испытаны на поле для гольфа.

Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина рассказала на презентации, что благодаря новой операционной системе Harmony OS 2 представленные модели позволяют прямо с руки звонить и видеть сообщения, а также у них есть возможности GPS-навигации. ”По своей производительности и функциям эти часы уже можно сравнить со смартфоном”, — отметила Екатерина и добавила, что общемировая тенденция заключается в том, чтобы возможности компьютера разметить в малом формате — будь то телефон или же сегодня это уже смарт-часы.

По словам Мишиной, при разработке новых моделей было обращено особое внимание на их прочность — как для занятия спортом, так и для обычных ежедневных операций, и поэтому сегодня новая технология была испытана в особенных условиях.

”Корпус часов новой серии изготовлен соответственно модели из стали или титана, что помимо прочности обеспечивают устройству элегантный вид. Также особенностью новых моделей является аккумулятор с очень продолжительным сроком работы — так, например, часы Huawei Watch 3 Pro при использовании интерактивных приложений могут обойтись без подзарядки 5 дней, а при экономичном режиме время работы смарт-часов может достигать 21 дня”, — привела она пример и добавила, что дополнительное удобство заключается в возможности заряжать часы не только зарядкой, но и беспроводным способом — как на зарядной платформе, так и с помощью телефона, если у него есть функция обратной зарядки.