За рубежом
07.07.2021, 17:11

Эксперты сообщают о росте заражений коронавирусом в связи с Евро-2020

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Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP/ Scanpix
В Европе выявлено более 2500 случаев ковидной инфекции в связи с матчами ЧЕ по футболу. При подготовке турнира не было учтено возможное распространение новых заразных вариантов коронавируса, отмечают эксперты, пишет DW.

Чемпионат Европы по футболу способствует росту числа заражений коронавирусом на континенте. К такому выводу пришли эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по результатам наблюдений в первые три недели Евро-2020.

За этот период в семи странах Европы зафиксировано более 2500 случаев инфицирования коронавирусом, которые могут быть связаны с ЧЕ, утверждают эксперты европейского ведомства по вопросам здравоохранения. Такое развитие событий не стало неожиданностью, говорит Вики Лефевр, глава департамента общественного здравоохранения в ECDC, поскольку крупные мероприятия с большим числом посетителей по-прежнему связаны с риском распространения инфекции.

Самые массовые случаи заражения SARS-CoV-2, которые связывают с ЧЕ, зарегистрированы в Шотландии — 1991. Сборная Шотландии сыграла два матча группового турнира на стадионах в Лондоне и Глазго. Вики Лефевр отметила, что дельта-вариант еще не начал распространяться, когда составлялись планы проведения матчей Евро-2020 с участием десятков тысяч зрителей на стадионах. В настоящее время в Великобритании большинство новых случаев заражения приходится на высоко заразный дельта-вариант.

ECDC: Решение о проведении Евро-2020 было политическим


В Финляндии в связи с футбольным чемпионатом Европы выявлено 436 случаев заражения коронавирусом — большинство из них после того, как финские фанаты посетили матч с участием своей сборной, прошедший в Санкт-Петербурге.Небольшое число заражений выявлено в Дании, Франции, Швеции, Хорватии и Нидерландах.

Эксперты не могут точно определить, где именно заразились футбольные фанаты. По их мнению, это могло произойти как на стадионах, так и в фан-зонах, во время поездки к месту проведения матча, или же во время приватных встреч до или после матчей. Поездки фанатов на матчи в страны с менее благоприятной эпидемиологической обстановкой могут способствовать распространению вируса после возвращения их домой, предостерегает ECDC. В конечном итоге решение о проведении ЧЕ было "политическим", обусловленным тем, "на какой риск были готовы пойти" власти стран, принявших у себя матчи турнира, подчеркивает Вики Лефевр.

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