Эстонию ожидает ревакцинация работников медицины и сферы образования. Когда она начнется?

Первыми на вакцинацию в конце прошлого года отправились медицинские работники, а в середине февраля — учителя и другие работники сферы образования. У многих из них после второй дозы уже истекает шесть месяцев. Однако государство не спешит с решением о ревакцинации и ждет результатов научных исследований.

"В данный момент решение по ревакцинации не принято. Исследования еще не завершены, информация поступит к концу осени", — сказала советник по коммуникациям Минсоцдел Геа Отса.

Если раньше говорилось, что вакцина защищает от коронавируса полгода, то свежие исследования показывают, что ее действие длится дольше.

К тому же, по словам Отса, единый сертификат вакцинации ЕС действует как минимум один год.

На сегодняшний день в Эстонии вакцинировано по меньшей мере одним компонентом 572 359 человек (43% населения). Обе дозы получили 421 924 человека (31,8%).

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