Кремль повышает ставки. Зачем Путин готовит россиян к войне

"В нашей концепции ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории... Конечно, это катастрофа, всемирная. Но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы. Потому что у нас нет превентивного удара. Мы в этой ситуации как бы ждём, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. Ну а мы — жертвы агрессии. И мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", — сказал Путин в 2018 году, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В России посмеялись над "шуткой" Владимира Владимировича, а на Западе покрутили у виска. Многие предпочли забыть путинское "мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут". И напрасно, ведь не зря Фрейд говорил, что в каждой шутке есть только доля шутки, остальное — правда. В настоящий момент Кремль активно распространяет нарратив о грядущей третьей мировой, который рассчитан как на внутреннего потребителя для повышения рейтингов власти накануне выборов—2021, так и на Запад.

В частности, президент России говорил о войне во время ежегодной "прямой линии" 30 июня. В контексте инцидента с британским эсминцем "Дефендер", который осуществлял проход в территориальных водах Украины, Путина спросили, не кажется ли ему, что мир стоял на пороге третьей мировой войны.

"Да нет, конечно, — заявил Владимир Владимирович. — Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны". Путин в очередной раз намекнул на ядерный арсенал России, доставшийся ей от СССР, и пообещал россиянам, которые ждут свет в конце туннеля, рай.