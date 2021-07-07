Государство нагрянуло с рейдом на рынки, чтобы проверить продавцов клубники

Производитель (то есть лицо, выращивающее клубнику), который сам продает свой товар, может не иметь накладной, но должен быть в состоянии предоставить какой-либо другой документ с указанием объемов проданных ягод и их происхождение. Иными словами: он должен быть способен доказать, что продаваемый им товар был выращен на его поле. Кроме этого, он должен следить за тем, чтобы в случае использования средств для защиты растений они были разрешены для использования в Эстонии и зарегистрированы в качестве средств, используемых при выращивании клубники.