Новости Эстонии
07.07.2021, 17:54

Управа района Кесклинн облагородит территорию старого еврейского кладбища

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Kesklinna valitsus
Управа района Кесклинн объявила тендер госпоставки, чтобы найти строительную фирму, которая осуществит работы первого этапа реконструкции территории старого еврейского кладбища (Магазини, 27). Скор подачи предложений — 3 августа.

”Наша цель создать на территории бывшего еврейского кладбища зеленую зону и современное городское пространство с учетом историческое значение места. Проект территории бывшего кладбища предполагает создание двух зон, соединённых в единое целое — зону с отмеченными захоронениями и часовней, а также зону отдыха, открытую для всех горожан. Планируется отреставрировать стены, построить дороги и благоустроить территорию, а также установить скамейки и освещение. В связи с постоянным ростом цен на строительном рынке и исходя из бюджета этого года было принято решение провести работы в два этапа. Поэтому мы сначала объявили тендер на проведение первого этапа работ”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Работы будут осуществляться в соответствии с проектом, составленным на основании археологических исследований и полученной от местных жителей и еврейской общины обратной связи. Автор проекта Тоомас Пыльд из бюро Loovmaastik OÜ.

Во время первого этапа строительных работ в северо-западной части территории кладбища будет создана зона для отдыха, ворота и площадь около них. Кроме этого, будут приведены в порядок стены территории бывшего кладбища. Территория, на которой были захоронения, будет облагорожена в ходе второго этапа, запланированного на 2022 год.

Управа района Кесклинн в апреле в ходе виртуальной встречи представила проект реконструкции территории старого еврейского кладбища по адресу Магазини 27 местным жителям и представителям еврейской общины и получила позитивную обратную связь.

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