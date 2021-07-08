Ратас на встрече с испанским премьером: страны Балтии в НАТО — не потребители

Ратас отметил, что хотя с момента заключения дипломатических отношений между Эстонией и Испанией прошло уже 100 лет, отношения между двумя государствами значительно укрепились именно в последние годы.

Спикер Рийгикогу поблагодарил Испанию за вклад в НАТО в обеспечение воздушной безопасности Балтийских государств и за увеличение сил союзников НАТО в Балтийских странах. Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы истребители Испании вновь будут базироваться в Эмари.

Ратас подтвердил премьер-министру Испании, что Балтийские государства в НАТО — не только потребители в сфере безопасности, они так же вносят свой вклад. ”Как члены НАТО мы применяем принцип 360-градусного подхода к безопасности и вносим свой вклад в миссиях в южных странах”, — сказал Ратас.

На встрече Ратас предложил, что Эстония и Испания могли бы более активно сотрудничать в сфере развития цифрового общества. ”Как Эстония, так и Испания уже приложили много сил для развития публичных цифровых услуг, однако партнерство в этой области несомненно ускорило бы развитие сотрудничества”, — сказал Ратас. По его словам, вызванный коронавирусом кризис показал, насколько людям необходимы навыки использования цифровой среды, а также надежные и безопасные возможности для общения.

Во встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом также приняли участие член комиссии по иностранным делам Индрек Саар и председатель депутатской группы по парламентским связям с Испанией Вилья Тоомаст. Они подчеркнули важность парламентского сотрудничества в различных сферах.