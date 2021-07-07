Питерский ВУЗ, возле которого задержали эстонского консула, отрицает, что тот приехал туда по делам

В пресс-службе института порталу fontanka.ru сообщили следующее: ”Официальных деловых встреч в университете у эстонского консула не было”. Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик сказал вчера прессе: ”Консул был на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете”.

Министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс сообщила сегодня Vikerraadio, что в настоящее время ожидается от российской стороны ожидается дополнительная информация о случившемся. Российские власти разговаривали с Лятте полтора часа. ”Сейчас он на свободе”, — отметила Лийметс и добавила, что отзывать консула домой сейчас не планируется.

”Для сотрудников дипломатической службы у нас установлены четкие даты начала и окончания ротации. Сейчас нет оснований для внесения изменений”, — отметила министр и подчеркнула, что необходимо дождаться информации от России. ”Думаю, что наш консул сможет безопасно вернуться домой, но что будет дальше, зависит от того, какую информацию нам предоставит Российская Федерация”, — сказала Лийметс.