ФОТО | Контейнерный терминал в Мууга выходит на новый уровень: в порт прибыли мощные краны(1)
”Два новых крана позволяет с конца осени обслуживать в Мууга крупные контейнеровозы класса post-Panamax. В результате наш контейнерный терминал станет значительно привлекательнее для всех участников логистических цепочек”, — сказала председатель правления HHLA TK Estonia Рийа Силлаве.
По словам Силлаве, международные судоходные компании уже знают о дополнительных мощностях терминала Мууга для обслуживания крупнейших проходящих через Датские проливы судов: ”В глобальном логистическом бизнесе со стороны судоходных компаний существует явный спрос на увеличение пропускной способности терминалов, и судовладельцы уже отметили наши перспективные инвестиции”.
Председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм, выразил надежду на то, что добавляющиеся в конце года дополнительные мощности по перевалке контейнеров и новая появляющаяся гибкость уже в ближайшем будущем повлияют на объемы грузов, проходящих через порт Мууга.
”Нельзя забывать и о долгосрочной перспективе, то есть о дальнейшем развитии Мууга, включая завершение строительства Rail Baltica и открывающийся в связи с этим новый потенциал в качестве перевалочного пункта в направлениях север-юг и восток-запад”, — отметил Валдо Калм.
Краны, отправленные в Эстонию морем из немецкого порта Гамбурга, обладают грузоподъемностью 70 тонн, высотой 73 метра и охватом стрелы в 50 метров. Краны будут установлены у 17-го причала порта Мууга и дадут возможность обслуживать суда вместимостью до 14 000 TEU (морских контейнерных единиц). Нынешние контейнерные краны позволяют компании HHLA TK Estonia обслуживать суда вместимостью лишь до 3 500 TEU.
Компания HHLA TK Estonia управляет в порту Мууга ведущим мультимодальным грузовым терминалом региона Балтийского моря. Терминал обслуживает контейнеровозы, суда типа ro-ro, суда для перевозки генеральных и навалочных грузов, а также занимается перевалкой грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом. Пропускная способность контейнерного терминала составляет 600 000 TEU в год и 2,4 миллиона тонн генеральных и навалочных грузов. В сутки терминал может принимать до 16 судов типа ro-ro.
HHLA TK Estonia является частью ведущего европейского логистического концерна Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), который управляет контейнерными терминалами в Гамбурге, Одессе, Триесте и Мууга, а также логистическими соединениями и интермодальными центрами во многих регионах Центральной и Восточной Европы.
Дополнительная информация о подъемных кранах и их транспортировке
· Раньше краны использовались в порту Гамбурга, где они обслуживали терминал CTB, родственной компании HHLA TK Estonia
· Вес одного крана — 1400 тонн
· Высота крана составляет 73 метра, с поднятой стрелой — 105 метров
· Охват стрелы крана составляет 50 метров / 21 ряд контейнеров
· Краны были доставлены в Эстонию баржей вокруг Дании (полуостров Скаген-Одде) и далее по Балтийскому морю. Рейс начался в порту Гамбурга 29 июня, в Мууга краны прибыли 7 июля 2021 года.