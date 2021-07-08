Таллинн стал финалистом конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2023 года

По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн поставил перед собой цель внедрять зеленую концепцию и придерживаться экологичного подхода во всех сферах, а многие проекты, которые были инициированы Таллинном как финалистом конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022 года, уже реализуются.

”Тот факт, что город вошел в число финалистов конкурса два раза подряд, является для нас позитивной обратной связью и мотивирует к достижению поставленных целей, — сказал Кылварт. — Путь развития, который Таллинну предстоит пройти в ходе борьбы за титул Зеленой столицы Европы, пойдет во благо каждого жителя города, ведь наша цель — создать зеленый город с качественной окружающей средой и городским пространством”.

Четыре кита зеленой концепции Таллинна — это повышение энергоэффективности и улучшение микроклимата зданий, сдерживание автомобилизации и сокращение объемов выбросов парниковых газов, сохранение и рост биологического разнообразия, а также экономика замкнутого цикла, ключевыми составляющими которой, помимо прочего, являются снижение уровня производства отходов, бережное и эффективное использование ресурсов, а также повторное и вторичное использование.

На титул Зеленой столицы Европы 2023 года претендовали 16 городов. Помимо Таллинна, за звание финалиста конкурса боролись также столица Болгарии София, город Логроньо в северной части Испании, столица Хорватии Загреб, столица Ирландии Дублин, город Кальяри (о. Сардиния, Италия), столица Польши Варшава, а также польские Краков, Гданьск и Жешув, столица Северной Македонии Скопье, шведский Хельсингборг, столица Сербии Белград, город Кошице (Словакия) и турецкие города Газиантеп и Измир.