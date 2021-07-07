Рейнсалу о задержании консула: нельзя исключать, что Россия предпримет и другие шаги

”Мы должны отнестись с протестом. Это тот случай, когда Эстония должна проинформировать страны-партнеры и ходатайствовать о протестном заявлении от ЕС на высоком уровне. Кроме того, надо вызвать посла РФ, чтобы получить информацию об этом случай”, — сказал Рейнсалу.

Он отметил, что Россия славится расширением понятия ”шпионаж”, например, на гражданских или эко-активистов. В таких провокациях, по мнению Рейнсалу, нет ничего странного. ”Наших дипломатов годами инструктируют по части того, что они могут стать жертвой провокации. Министерство иностранных дел не просто так не рекомендует эстонским должностным лицам путешествововать в Россию и Беларусь”, — отметил он.

Российско-эстонские отношения являются частью отношений между Россией и Западом, поэтому это может быть ответом России на позицию стран Восточной Европы, которые выступают против встреч лидеров ЕС и России. ”Тогда можно было предположить, что Россия планирует какие-то ответные шаги. Нынешняя акция имеет символическое значение и нельзя исключить и дальнейшие шаги”, — отметил Рейнсалу. Свою роль, по его мнению, играют и выборы в Госуму, которые пройдут в сентябре и для которых необходимо мобилизовать избирателей. ”История о российском шампанском и противостояние Западу находит большой отклик в тамошних массах”, — заметил политик.