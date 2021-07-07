КАРТА | Временно меняется схема столичного автобусного маршрута 32

По направлению в Копли автобусы проследуют маршрутом Пярну мнт, улицы Лийвалайа, Татари, Вана-Лыуна. На маршруте будут выполняться все остановки, дополнительная остановка ”Винеэри” будет делаться на Пярну мнт.

По направлению в Мяннику маршрут движения и остановки останутся неизменными.

Из-за существенного продления маршрута автобусы могут двигаться с запозданиями в обоих направлениях. Просьба учитывать это обстоятельство и запастись временем.