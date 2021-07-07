Российские гребцы сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Они должны были поехать на Олимпиаду в Токио

Запрещенное вещество обнаружилось в крови спортсменов. По информации СМИ, Моргачев и Сорин пока не понимают, как мельдоний мог оказаться в их анализах, уточняя, что пищевые добавки они принимают по согласованию с тренерским штабом.

Гребцы должны были войти в состав сборной России на Олимпиаду в Токио, но сейчас исключены из заявки.

Ранее на Играх в Рио-2016 российская четверка по академической гребле, включая Моргачева и Сорина, была отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста Сергея Федоровцева, у которого выявили триметазидин. Позже спортсменам сборной, за исключением Федоровцева, разрешили выступить в Рио.

Кейс гребцов прокомментировал журналист ”Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.

”Я просто в ужасе! Очередной удар в спину лично мне! Только мы собрали команду, которая на что-то может рассчитывать, и тут такое. Ребят, что у вас происходит в федерации, в команде? Это уже не просто прошлый век, это позапрошлый век!

Сейчас нам расскажут о случайностях, но я в это не верю. Это вопиющий непрофессионализм и преступная халатность! Люди пропустили предыдущую Олимпиаду, сейчас пропустят еще одну. Большие ”молодцы”! Мы в очередной раз будем выглядеть балбесами в глазах гребцовского мира”, — сказал Губерниев.