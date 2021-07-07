СЕГОДНЯ | Футбол против антифутбола. Дания и Англия будут бороться за выход в финал Евро

У команд совершенно разные пути к полуфиналу, разный футбол и разные герои. Дания вышла из группы с тремя очками, им хватило победы над Россией. В первом матче они сенсационно проиграли финнам, когда в первом тайме медики вернули к жизни прям на поле лидера датчан Кристьяна Эриксена. Во многом из-за этого они проиграли Финляндии. Затем была мощная Бельгия и великий Де Брюйне. Тоже проигрыш, но игра была равносильной. В 1/8 и 1/4 проблем особых не возникло. Уэльс был разгромлен 4:0, победа над Чехией 2:1 была рабочей и под жарким солнцем Баку.

Дания — бегущая команда. Она больше всех бьет из-за штрафной, постоянно нагнетает и играет в быстрый футбол. Главный тренер Каспер Хьюлманд неоднократно заявлял: Дания будет играть красиво, уверенно, мы — лицо нации.

Чего нельзя сказать про Англию. В групповом этапе они забили 2 мяча за 3 игры. Итог — две победы и скучнейшая ничья. Уже в плей-офф коллектив Гарета Саутгейта набрал ход. Удивлением для всех стала победа над Германией 2:0, после был разгром Украины 4:0. Тренера критикуют за закрытый стиль, оборонительную тактику и странный состав. Но все это дает результат — ноль пропущенных за 5 матчей, 4 победы в основное время и одна ничья.

Сегодня на поле выйдут две противоположности, для англичан — это шанс вернуться в элиту футбола, ведь уже никто не помнит, когда вечно звездный состав хоть что-либо выигрывал. Для датчан — выход в полуфинал уже достижение, но они мечтают повторить триумф 1992 года и посвятить эту победу сами знаете кому.

RusDelfi проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.