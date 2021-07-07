Убит президент Гаити Жовенель Моиз

Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что они говорили по-испански (официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский).

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. В прошлом на него уже совершали нападения. Так, 17 октября 2018 года его обстреляли на церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. Тогда Моиз серьезно не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны.