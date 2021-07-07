Из-за дельта-штамма заболеваемость в Эстонии снова начала расти

Вырос и и показатель заболеваемости R, составив 1-1,2 (против 0,67 на прошлой неделе). ”Общее снижение заболеваемости из-за Яанова дня, а также из-за большего потенциала распространения индийского штамма превратилось в небольшой рост”, — сказала заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Хярма отметила, что доля образцов, указывающих на дельта-штамм, выросла до 67% от всех положительных результатов. ”С 26-й недели в Эстонии доминирует дельта-штамм”, — добавила она.

На 26 неделе увеличилось количество случаев заражения внутри семьи, на рабочем месте, а также среди знакомых. Завезенные случаи по-прежнему составляют треть от общего числа случаев. Вирус привозится, в основном, из России, Испании, но и других стран.

Симптоматические случаи составили 88,5% и бессимптомные 11,5% от общего числа.

Про словам Хярма, сейчас заболевают преимущественно более молодые, непривитые люди.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего числа пациентов. На 26 неделе было госпитализировано 17 человек (что на 29,2% меньше по сравнению с 25 неделей).

Ранее вирусолог Андрес Меритс сказал, что третья волна обязательно наступит, причем, даже раньше осени. В этом, по его мнению, виновато государство и те люди, которые не хотят вакцинироваться.