Ласнамяэ
07.07.2021, 19:38

Почему городская газета Ласнамяэ не пропагандирует вакцинацию?

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Eesti Ekspress
KOGUAEG TEAVITAME: Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet kinnitab, et linnaosavalitsus on teinud inimeste vaktsineerima ärgitamisel head tööd.
KOGUAEG TEAVITAME: Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet kinnitab, et linnaosavalitsus on teinud inimeste vaktsineerima ärgitamisel head tööd.
Foto: Jaanus Lensment
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, на Vikerraadio вы критиковали государство за то, что оно проводит плохую информационную работу, например, слабо сотрудничает с Ласнамяэ. Но почему в двух последних газетах района Ласнамяэ нет ни слова о вакцинации против коронавируса?

Борьба с коронавирусом давно является для нас приоритетом, и мы проводим информационную работу в разном формате, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Статьи о том, где можно пройти вакцинацию, и другие информационные материалы о профилактике распространения коронавируса появлялись в каждом весеннем номере "Газеты Ласнамяэ" (5 материалов в марте, 2 — в апреле, 2 — в мае: как на эстонском языке, так и на русском). В весенний период управа Ласнамяэ также распространяла информационные листовки среди квартирных товариществ этой части города (около 37 120 почтовых ящиков). 

Администрация района активно пропагандирует вакцинацию посредством СМИ и социальных сетей. Всё это привело к тому, что количество вакцинированных людей в Ласнамяэ увеличилось. В ближайшее время мы разошлём жителям листовки с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы о вакцинации.

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