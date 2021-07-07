Почему городская газета Ласнамяэ не пропагандирует вакцинацию?

KOGUAEG TEAVITAME: Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet kinnitab, et linnaosavalitsus on teinud inimeste vaktsineerima ärgitamisel head tööd.
Foto: Jaanus Lensment
Старейшина ЛаснамяэВладимир Свет, на Vikerraadio вы критиковали государство за то, что оно проводит плохую информационную работу, например, слабо сотрудничает с Ласнамяэ. Но почему в двух последних газетах района Ласнамяэ нет ни слова о вакцинации против коронавируса?
Борьба с коронавирусом давно является для нас приоритетом, и мы проводим информационную работу в разном формате, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Статьи о том, где можно пройти вакцинацию, и другие информационные материалы о профилактике распространения коронавируса появлялись в каждом весеннем номере "Газеты Ласнамяэ" (5 материалов в марте, 2 — в апреле, 2 — в мае: как на эстонском языке, так и на русском). В весенний период управа Ласнамяэ также распространяла информационные листовки среди квартирных товариществ этой части города (около 37 120 почтовых ящиков).
Администрация района активно пропагандирует вакцинацию посредством СМИ и социальных сетей. Всё это привело к тому, что количество вакцинированных людей в Ласнамяэ увеличилось. В ближайшее время мы разошлём жителям листовки с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы о вакцинации.