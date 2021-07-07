ГРАФИКИ | Медленные темпы вакцинации предрекают тяжелую третью волну(1)
В апреле правительство объявило, что к концу июня планирует вакцинировать 70% взрослого населения одной дозой, а к осени — двумя. Этот план провалился: отставание уже составляет 18% . По состоянию на 6 июля первую дозу получило 52% взрослого населения. Изменилась и другая сторона плана: теперь утверждается, что осенняя цель в 70% действует в отношении одной, а не двух доз. Однако одна доза совсем не эффективна против нового дельта-штамма коронавируса, а это означает, что, если темпы вакцинации летом резко не вырастут, многие люди осенью окажутся незащищенными от третьей волны.
Для достижения цели в 70% в течение следующих двух месяцев необходимо вакцинировать еще 194 000 человек. Однако темпы вакцинации резко снизились.
Примечательно, что темпы начали замедляться, когда в конце мая вакцинация стала доступной для всех, хотя можно было ожидать обратного. В мае добавилось 140 703 получивших первую дозу вакцины, а в июне, когда вакцина уже была доступна всем, только 83 744 вакцинированных, что примерно на 40% меньше. Это большой спад, с учетом того, что вакцинация стала доступной всем, а не только группам риска и работникам передовой. Кроме того, теперь вакцинироваться могут и дети в возрасте 12–18 лет.
Хотя общенациональная вакцинация стартовала еще 17 мая, агитационная кампания начинается только сейчас. По словам советника по связям с общественностью Министерства социальных дел Геи Отса, кампания "Pane õlg alla” (”Подставь плечо”) начинается на телевидении сегодня, на радио в пятницу, в городском пространстве 12 июля.
По ее словам, сейчас Эстония находится в переходной стадии: ”Центры вакцинации продолжают работать, но мы видим, что количество людей, которые сами очень заинтересованы в вакцинации, начинает уменьшаться. 52% взрослого населения уже получили вакцину и 20 % говорят в опросах, что точно не будут или вероятно не будут вакцинироваться ”, — пояснил Отса.
”Поэтому нужно призывать вакцинироваться тех, кто по каким-либо причинам не сделал этого или сомневается. Необходимо разработать специальные решения, которые сделают вакцинацию более доступной и удобной для них. В этом вопросе мы сотрудничаем с местными самоуправлениями, которые лучше всего знают специфику и потребности своего региона и людей, а также с семейными врачами”.
В настоящее время министерство ведет переговоры о начале вакцинации в аптеках, а также создаются новые возможности для вакцинации, в том числе по месту жительства. Кроме этого в районах с меньшим охватом проводятся одноразовые акции, во время которых можно вакцинироваться без предварительной регистрации.