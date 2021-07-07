ГРАФИКИ | Медленные темпы вакцинации предрекают тяжелую третью волну

В апреле правительство объявило, что к концу июня планирует вакцинировать 70% взрослого населения одной дозой, а к осени — двумя. Этот план провалился: отставание уже составляет 18% . По состоянию на 6 июля первую дозу получило 52% взрослого населения. Изменилась и другая сторона плана: теперь утверждается, что осенняя цель в 70% действует в отношении одной, а не двух доз. Однако одна доза совсем не эффективна против нового дельта-штамма коронавируса, а это означает, что, если темпы вакцинации летом резко не вырастут, многие люди осенью окажутся незащищенными от третьей волны.

Для достижения цели в 70% в течение следующих двух месяцев необходимо вакцинировать еще 194 000 человек. Однако темпы вакцинации резко снизились.

Примечательно, что темпы начали замедляться, когда в конце мая вакцинация стала доступной для всех, хотя можно было ожидать обратного. В мае добавилось 140 703 получивших первую дозу вакцины, а в июне, когда вакцина уже была доступна всем, только 83 744 вакцинированных, что примерно на 40% меньше. Это большой спад, с учетом того, что вакцинация стала доступной всем, а не только группам риска и работникам передовой. Кроме того, теперь вакцинироваться могут и дети в возрасте 12–18 лет.