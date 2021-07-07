За рубежом
07.07.2021, 12:14

В центре латвийского города до сих пор стоит памятник советскому полководцу. Почему его не убрали?

 
Фото: Delfi.lv
В центре латвийского Вентспилса, шестого по численности населения города страны, стоит памятник комиссару Красной армии Яну Фабрициусу (1877 — 1929), родившемуся неподалеку от этого города — в селе Злекас. Он принял эпизодическое участие в Борьбе за независимость Латвии на стороне Советской России. С восстановлением независимости Латвии воздвигнутый в советское время памятник демонтировать не стали, и вокруг этого вопроса до сих пор разгораются дискуссии.

Памятник Яну Фабрициусу был открыт 21 февраля 1954 года.

"Со всех сторон беспрерывно продолжали стекаться толпы людей. Кое-где, поднятый над головами, вспыхнув, гордо развевался на соленом морском ветру пурпурно-красный флаг, сильные руки рабочих держали лозунги в честь любимой Коммунистической партии, советской власти, говорящие о несгибаемом желании народа сохранить мир, о нерушимой дружбе советского народа. В сквер пришли пионеры и коммунистическая молодежь из 1-й средней школы имени Яна Фабрициуса, неся цветы и портрет верного сына партии, героического борца пролетарской революции Яна Фабрициуса. Речь держал секретарь Вентспилсского городского комитета Коммунистической партии Латвии Чепоручин. Он пламенно рассказал о верном и несгибаемом сыне Коммунистической партии Яне Фабрициусе, который всю свою жизнь посвятил счастью и благополучию латышского народа, борьбе за формирование и укрепление Советского социалистического государства, победу социализма", — описывалось открытие памятника в газете "Brīvā Venta" от 23 февраля 1954 года.

В дальнейшем каждый год, вплоть до восстановления независимости Латвии, к памятнику Фабрициусу возлагали цветы, в важные для советской власти даты здесь проводились торжественные мероприятия.

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